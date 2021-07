Die Corona-Pandemie hat bei vielen Menschen in Rheinland-Pfalz zu Problemen mit Reiseveranstaltern, Fitnessstudios, Pflegeheimen und anderen Einrichtungen geführt und damit auch den Verbraucherschützern jede Menge Arbeit beschert. „Ein wahres Feuerwerk an neuen Fragen prasselte auf die Beratungsstellen nieder“, teilte die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in ihrem am Freitag vorgestellten Bericht für das vergangene Jahr mit. Die Anzahl der Beratungen habe im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 um 20 Prozent zugenommen.

Bei der Bitte der Bürgerinnen und Bürger ging es um Rat und Tat der Verbraucherschützer im Zusammenhang mit bereits bezahlten Reisen, Veranstaltungen und privaten Feiern, die aber nicht stattfinden konnten, oder um Fitnessstudios, die zwar geschlossen hatten, aber weiterhin Beiträge ihrer Mitglieder abbuchten. Auch die Einschränkung von Besuchsrechten in Pflegeheimen sorgte für Probleme. „Die Corona-Krise warf viele neue, ungeklärte Rechtsfragen auf“, berichtete Julia Gerhards, Referentin Verbraucherrecht und Datenschutz bei der Verbraucherzentrale.