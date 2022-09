Eine faustdicke Überraschung hat es am Freitag bei der Sitzung des U-Ausschusses „Flutkatastrophe“ gegeben. Wie aus dem Nichts war ein Video aufgetaucht, das in der Flutnacht aus einem Polizeihubschrauber aufgenommen wurde. Niemand will es kennen. Ob die Landesregierung ihre Linie noch halten kann, ist ungewiss. Innenminister Roger Lewentz musste zum zweiten Mal zur Lage im Juli 2021 aussagen. Ob er die Dramatik einschätzen konnte oder nicht, lesen Sie hier im ausführlichen Bericht.