In China schlägt der Fall einer psychisch kranken Frau hohe Wellen, die mehrfach wie eine Ware verkauft und zuletzt angekettet in einer Baracke festgehalten wurde. Die chinesischen Behörden teilten mit, der Mann, der die Frau zuletzt gefangengehalten habe, sowie zwei weitere Verdächtige seien festgenommen worden. Gegen sechs weitere Verdächtige werde wegen Menschenhandels ermittelt. Außerdem seien 17 örtliche Behördenvertreter bestraft worden.

Der Fall beschäftigt die Chinesen schon seit Januar. Damals wurde ein Video der Frau veröffentlicht, das sie mit einer Kette und einem Vorhängeschloss um den Hals in einer Art Scheune in der ostchinesischen Provinz Jiangsu zeigt. Den Provinzbehörden zufolge wurde in der Folge festgestellt, dass die 55 Jahre alte Frau unter Schizophrenie leidet und bereits mehrere Male verkauft wurde, so etwa einmal im Jahr 1998 für 5000 Yuan (rund 700 Euro).

