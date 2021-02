Die RHEINPFALZ lädt die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien zum Gespräch und die Leserinnen und Leser sind interaktiv dabei. Wie wollen sich die Kandidatinnen und Kandidaten für die Menschen einsetzen, was im Land verändern? Im Vorfeld konnten die Leser ihre Fragen einreichen. Die Redaktion wird sie den Politikern in der Video-Gesprächsreihe stellen. Am Donnerstag zu Gast bei der RHEINPFALZ: Daniela Schmitt. Sie ist Wirtschaftsstaatssekretärin und geht als Spitzenkandidatin der FDP ins Rennen.

