Der VfB Stuttgart spielt, wie erwartet, auch im kommenden Jahr in der Ersten Liga. Der Bundesliga-16. gewann nach dem 3:0 im Hinspiel zu Hause auch die zweite Begegnung der Relegation mit 3:1 beim Hamburger SV. Die Hanseaten durften nur eine Halbzeit lang auf das Wunder hoffen. Denn Sonny Kittel hatte die Hausherren bereits in der sechsten Minute mit einem strammen Schuss aus 17 Metern in Führung gebracht. Es war der Lohn für eine starke Anfangsphase. Stuttgart befreite sich nur langsam, freute sich zudem bei einem Abseitstor von Guirassy zu früh (19.), hatte vor der Pause noch Glück, dass weder Robert Glatzel noch Bakery Jatta das 2:0 für den Zweitliga-Dritten machte.

Als Enzo Millot kurz nach der Pause den Ausgleich erzielte, war der Drops fast schon gelutscht (48.). Millot packte auch den Deckel drauf, als er einen Riesenbock des sonst so starken HSV-Torwarts Daniel Heuer Fernandes ausnutzte und zum 2:1 einnetze (64,). Der in der Schlussphase eingewechselte Silas erhöhte in der siebten Minute der Nachspielzeit auf 3:1.