Verwandte und Spezis einstellen und vom Staat bezahlen lassen: Warum das im Saar-Landtag möglich ist – und wie die AfD das System für sich perfektioniert hat. Einer aus der Mitte der Partei sagt: „Die AfD ist angetreten, um in den Parlamenten bessere Arbeit abzuliefern als die anderen Parteien. Ordentlichere, sauberere, anständigere. Inzwischen sind wir in vielen Bereichen viel schlimmer als die anderen.“ Der AfD-Funktionär bilanziert: „Mittlerweile schäme ich mich.“ Er schämt sich dafür, wie in der Partei menschlich miteinander umgegangen wird und dafür, wie Steuergelder in die eigenen Taschen wandert. Hier geht es zu der atemberaubenden Geschichte rund um Kohle, Klüngel und Konsorten.