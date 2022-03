Sebastian Vettel fehlt wegen seiner Corona-Infektion auch beim zweiten Saisonrennen der Formel 1. Der 34-Jährige könne die Reise nach Saudi-Arabien nicht antreten, teilte das Aston-Martin-Team am Freitagmorgen mit. Wie schon beim Saisonauftakt in Bahrain wird Landsmann Nico Hülkenberg erneut als Ersatz einspringen. „Nico hat es in Bahrain gut gemacht. Wir sind sicher, dass es auch in Dschidda so sein wird“, hieß es vom Rennstall.

Hülkenberg springt wieder ein

Vettel war vor dem ersten Saisonlauf positiv auf das Virus getestet worden. Sein Rennstall hatte die Entscheidung über einen Einsatz an diesem Wochenende in Dschidda bis zuletzt offen gehalten. Der Südhesse muss jedoch weiter in der Quarantäne in seiner Schweizer Wahlheimat bleiben. Beim Großen Preis von Australien in Melbourne in zwei Wochen dürfte Vettel dann ins Auto zurückkehren.