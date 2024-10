Eine 84-jährige demente Frau aus Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) wird seit Samstag, 12. Oktober, vermisst. Nach Angaben der Polizei lebte sie zuletzt in einem Seniorenheim in Kindsbach (Kreis Kaiserslautern). Dort wurde sie zuletzt vor fünf Tagen um 15.15 Uhr gesehen, teilt die Polizei mit. Alle Versuche, die Vermisste, die noch gut zu Fuß ist, zu finden, verliefen bislang erfolglos. Laut Polizei ist nicht auszuschließen, dass die Seniorin in Kindsbach einen Bus oder einen Zug genommen hat. Da das Seniorenheim in der Nähe des Bahnhofs liegt, könnte die 84-Jährige auch eine S-Bahn bestiegen und damit ins Saarland, nach Kaiserslautern oder in die Rhein-Metropolen gefahren sein. Ermittlungen ergaben, dass sie früher Kontakte nach Karlsruhe-Durlach hatte. Nach Angaben der Polizei ist die Seniorin etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat lange schwarze Haare. Am Tag ihres Verschwindens trug sie einen roten Pullover und eine blaue enge Hose. Wer die Seniorin gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern (Telefon 06371 805-1830) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

