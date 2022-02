In der Fastenzeit auf Alkohol verzichten – das unterstützt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mit einer Online-Aktion. Auf der Internetseite der Kampagne bietet sie unter dem Motto „Alkohol? Kenn dein Limit“ Unterstützung und Tipps. Die Bundeszentrale will nach Mitteilung vom Mittwoch auf die Risiken des Alkoholkonsums aufmerksam machen. „Unsere Fastenaktion ist eine gute Möglichkeit, eigene Gewohnheiten kritisch zu prüfen und dem Körper die Chance zur Erholung zu geben“, erklärte der kommissarische Direktor der BZgA, Martin Dietrich. Der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Burkhard Blienert, unterstützt die Kampagne für eine alkoholfreie Zeit. „Alkoholkonsum ist in unserer Gesellschaft nach wie vor zu präsent und wird zu oft verharmlost“, erklärte er. „Dieses Denken sollte sich künftig ändern und das nicht nur zur Fastenzeit.“ Interessierte können mit Hilfe der Onlineangebote austesten, wie leicht oder schwer ihnen die Zeit ohne Alkohol fällt und ob sich körperliche oder seelische Veränderungen einstellen. Auch bietet die Internetseite Tipps zur Selbstmotivation, Rezepte für alkoholfreie Drinks und andere Anregungen.

Die 40-tägige christliche Fastenzeit beginnt am Aschermittwoch am 2. März und endet Ostern. In der Bibel ist von einer 40-tägigen Gebets- und Fastenzeit Jesu die Rede, die auf seine Taufe im Jordan folgte.