Verwirrung im Jaguarfahrer-Prozess: Eine Zeugin will das Luxusauto vor dem Unfall noch in Weisenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) mit stark überhöhter Geschwindigkeit beobachtet haben. Die 38-Jährige hat am Donnerstag berichtet: Der Wagen fiel ihr auf, als sie mit Kindern in einer Eisdiele am Straßenrand saß. Die Jungs seien sehr an Autos interessiert und hätten sich sogar Teile des Kennzeichens gemerkt. Allerdings sprach die Frau davon, dass der Wagen die Strecke mehrfach abgefahren sei. Das passt nicht zu den Schilderungen anderer Zeugen. Die Vorsitzende Richterin meint: „Vielleicht war es doch ein anderer Jaguar.“

Verantworten muss sich in dem Verfahren ein 29-Jähriger, der im September 2020 mit seinem 381-PS-Auto in einen entgegenkommenden Mitsubishi gekracht war. Im Kleinwagen sind deshalb zwei junge Frauen und ein Kleinkind ums Leben gekommen.

