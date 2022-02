Der Vorsitzender der rheinland-pfälzischen AfD, Michael Frisch, dementiert Gerüchte, er habe am Dienstagabend im Landesvorstand die Vertrauensfrage gestellt und verloren. Eine Abstimmung hat es nach RHEINPFALZ-Informationen dennoch gegeben.

Am Mittwochabend kursierte in mehreren sozialen Medien, unter anderem auf Telegram, die Nachricht, der Landesvorsitzende Frisch habe im Zusammenhang mit der Kandidatur von Max Otte für die Bundespräsidentenwahl die Vertrauensfrage gestellt und mit sechs zu sechs Stimmen eine Niederlage erlitten. Frisch sagte auf RHEINPFALZ-Anfrage, er habe keine Vertrauensfrage gestellt. Ansonsten handele es sich um Interna der Partei, über die er sich nicht öffentlich äußere. Frisch wird innerhalb der AfD dem Lager des zurückgetretenen Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen zugerechnet. Im Mai oder Juni wird die Landespartei einen neuen Vorstand wählen. Ob er erneut kandidiere, könne er nicht sagen, sagte Frisch auf Anfrage. Dazu liefen derzeit Gespräche. Nach RHEINPFALZ-Informationen hat Frisch im Landesvorstand einen Vorgang zur Abstimmung gestellt, den er zunächst tatsächlich mit einer Vertrauensfrage verbunden hatte. Es ging demnach um die Frage, ob er in einer Schaltkonferenz der Landes- und Bundesvorstände, in der ein Stimmungsbild zur Kandidatur Ottes eingeholt werden sollte, seine Meinung habe kundtun dürfen. Bei dieser Abstimmung erreichte er ein Patt, was eine Niederlage bedeutet.