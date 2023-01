Der Verwaltungswissenschaftler Christian Koch hat sich „etwas verwundert“ über den zweiwöchigen Urlaub von ADD-Vizepräsidentin Begoña Hermann nach der Flutkatastrophe 2021 geäußert. „Die Professionalität sollte einen doch am Ort halten“, sagte der Professor der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. „Von außen gesehen – und ohne Kenntnis der Motive – hätte sicherlich erwartet werden können, sich bei diesem Großschadensereignis, das die gesamte Landespolitik und die Politik darüber hinaus gefordert hat, voll rein zu stürzen und dass alle auf die Brücke kommen und prüfen, wo Führung und Koordination gefordert sind und welches der eigene Beitrag sein kann.“

ADD-Präsidenten sind politische Beamte

Der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und seine inzwischen pensionierte Vizepräsidentin seien zudem politische Beamte. Thomas Linnertz und Hermann sind SPD-Mitglieder. „Sie stehen in einem besonderen politischen Vertrauensverhältnis. Das bedeutet auch, politisches Fingerspitzengefühl zu entwickeln, was geht und was vielleicht nicht geht“, sagte Koch.

„Das ist dienstrechtlich aber solange irrelevant, solange nicht gegen Weisungen - ministerielle oder der Hausleitung - verstoßen worden ist. Und das ist offenbar nicht der Fall“, sagte Koch.

Linnertz genießt Vertrauen der Ministerpräsidentin

Die lange vor der Katastrophe geplante und genehmigte USA-Reise Hermanns zu Familienangehörigen hatte nach Angaben der Landesbehörde selbst keinen Nachteil für die Arbeit der Einsatzleitung zur Folge. Die Landtags-Opposition kritisiert den Urlaub hingegen und fordert wegen des gesamten Krisenmanagements geschlossen den Rücktritt von ADD-Chef Linnertz. In der Staatskanzlei heißt es am Mittwoch: „ADD-Präsident Linnertz genießt das Vertrauen der Ministerpräsidentin.“ Für Oppositionsführer Christian Baldauf (CDU) stellt Malu Dreyer (SPD) damit „Genossentreue über ehrlichen Aufklärungswillen“.

Der Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe hat einen Sachverständigen damit beauftragt, das Krisenmanagement der ADD zu beleuchten. Sein Gutachten soll am 24. März in dem Landtagsgremium vorgestellt werden. Die Behörde hatte zwei Tage nach der Flutwelle vom 14./15. Juli 2021 die Leitung des Katastrophenschutzes vom Landkreis Ahrweiler übernommen.