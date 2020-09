Ein Gymnasiast in Speyer darf auf dem Schulgelände kein Gesichtsvisier („Face Shield“) statt der aktuell wegen der Corona-Pandemie vorgeschriebenen Alltagsmaske tragen. Das hat das Verwaltungsgericht Neustadt entschieden und am Freitag mitgeteilt.

Der Schulleiter habe den Antrag mit der Begründung abgelehnt, das vorgelegte ärztliche Attest erscheine derzeit nicht geeignet, um von der Maskenpflicht zu befreien. Es fehle an einer schlüssigen ärztlichen Begründung. Dagegen habe der Schüler Widerspruch eingelegt. Das Gericht gab der Schule Recht. Zum einen verhindere ein solches Visier die Verbreitung virushaltiger Tröpfchen nicht wie eng anliegende Masken. Zum anderen fehle es dem vorgelegten Attest tatsächlich an Aussagekraft. Der Hausarzt hätte aus Sicht des Gerichts darlegen müssen, „aus welchen konkreten Gründen“ es dem Antragsteller unzumutbar sein soll, in dem relativ kurzen Zeitraum der Maskenpflicht auf dem Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.