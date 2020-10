Als Vorsichtsmaßnahme zum Schutz von Bürgern und Mitarbeitern werden aufgrund der wieder ansteigenden Zahlen der Corona-Infizierten alle Verwaltungsgebäude in Rockenhausen und Alsenz ab Mitwoch, 28. Oktober, nur noch nach Terminvereinbarung geöffnet. Dies teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land mit. Die Bürger werden gebeten, ihre Anliegen per E-Mail, Telefon oder Post zu klären.

Für das Bürgerbüro kann ein Termin digital vereinbart werden, der entsprechende Link ist unter www.nordpfälzerland.de zu finden. Dort stehen auch die Kontaktdaten aller Mitarbeiter zu Verfügung. Alternativ können sich Bürger an die allgemeine Telefonnummer 06361 4510 oder per E-Mail an info@vg-nl.de wenden.