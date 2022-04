52 ukrainische Kriegsflüchtlinge, darunter 25 Kinder, in Bad Bergzabern haben kein Geld, um Essen zu kaufen. Die Menschen im Hotel Seeblick ernähren sich von Kartoffeln und Schafskäse, der Kühlschrank ist leer, berichtet Helferin Heidi Braun. Die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern unter Führung von Herrmann Bohrer (SPD) hatte bis Donnerstagmittag 25 Bewohnern Anmeldebestätigungen ausgestellt, aber noch kein Geld ausgezahlt, 27 Bewohner hatten noch keine Anmeldebestätigung. Die Menschen haben am 10. März Bad Bergzabern erreicht. Am Nachmittag, erst nach einer Anfrage der RHEINPFALZ, meldete der zuständige Beigeordnete Martin Engelhard (FWG), dass nun alle Anmeldebestätigungen ausgestellt worden seien. Dennoch könne die Gemeinde am heutigen Freitag lediglich an 33 der 52 Bewohner Geld auszahlen. Der Grund: Es fehlten Daten. Ein Mitarbeiter habe diese auf seinem persönlichen E-Mail-Account gespeichert und sei nun erkrankt.

