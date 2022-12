Priester im Bistum Trier haben in den 60er und 70er Jahren ersten Forschungsergebnissen zufolge mindestens 200 Kinder und Jugendliche missbraucht. Die Forscher der Universität Trier hätten bisher 81 Beschuldigte identifiziert, heißt es in einem am Freitag in Trier veröffentlichten Zwischenbericht Mehr zum Thema lesen Sie hierder Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs (UAK) im Bistum Trier. Die Vergehen fallen in die Amtszeit des ehemaligen Trierer Bischofs Bernard Stein (1967-1981).

