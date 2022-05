Nach dem Saisonende und der erfolgreichen Relegation verkündet Fußball-Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern erneut eine Vertragsverlängerung mit einem Profi: Auch der 1,90 Meter große Abwehrchef Kevin Kraus (29) bleibt dem FCK erhalten. Der gebürtige Wiesbadener spielt seit Sommer 2018 für die Roten Teufel. Er war damals vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim in die Pfalz gewechselt. In der abgelaufenen Saison kam der erfahrene Innenverteidiger auf 28 Einsätze in der Dritten Liga (ein Treffer, zwei Torvorlagen). In der Relegation zur Zweiten Liga gegen Dynamo Dresden absolvierte Kraus zudem beide Spiele über die volle Distanz. Zuvor hatte der FCK bereits die Verlängerungen mit Offensivmann Kenny Prince Redondo und Außenbahnspieler Philipp Hercher verkündet.