Anas Bakhat war neben Muhammed Kiprit, Maximilian Hippe und René Klingenburg einer von vier Spielern in Reihen des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, die am Betzenberg keine sportliche Zukunft mehr hatten oder haben. Am Freitagnachmittag machten die Roten Teufel öffentlich, dass der Vertrag mit dem 22-Jährigen aufgelöst worden ist. Dies soll dem talentierten, aber immer wieder von Verletzungen heimgesuchten Mittelfeldspieler helfen, möglichst rasch einen neuen Verein zu finden. Bakhat spielte seit 2017 für den FCK.