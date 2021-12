Die Rhein-Neckar Löwen haben sich mit Andreas Palicka auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt. Der schwedische Nationaltorwart, der seit 2016 bei den Löwen spielte, war an den Klub herangetreten mit der Bitte, ihn vorzeitig aus seinem zum Saisonschluss endenden Vertrag zu entlassen. Ab Sommer 2022 wird der 35-Jährige in Diensten von Paris St. Germain stehen. „Es fällt uns schwer, Palles Bitte nachzukommen. Mit Blick auf die angespannte Personal-Lage im Tor ist diese Entscheidung vor allem auch sportlich unfassbar schwierig. Die privaten Gründe, die er für sein Ersuchen genannt hat, lassen uns keine andere Wahl, als seinem Wunsch dennoch nachzukommen“, sagt Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Andreas Palicka hatte nicht zuletzt aufgrund der immensen sportlichen Belastung wiederholt mit Knie- und Muskelproblemen sowie einer längeren Erkrankung zu kämpfen und verpasste dadurch zahlreiche Pflichtspiele in den vergangenen Monaten wie auch in den zurückliegenden Wochen. Nun bat der 35-Jährige um die vorzeitige Vertragsauflösung. „Ich habe den Löwen viel zu verdanken und hier ein paar der schönsten Jahre meiner ganzen Laufbahn verbracht. Es fällt mir schwer, mich jetzt vorzeitig verabschieden zu müssen, aber es gibt schwerwiegende Gründe dafür. Ich danke den Löwen für ihr Entgegenkommen“, sagt Andreas Palicka.