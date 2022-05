Wohin Dickköpfigkeit eines Einzelnen in der Dorfgemeinschaft führt, kann man derzeit in Waldrohrbach erleben. Dort hat ein Bürger eine Fußgängerbrücke über den Kaiserbach abgesperrt, die zu Hälfte auf seinem Gelände liegt. Bringt der Bau einer neuen Brücke das Fass nun zum Überlaufen? Was hinter dem Streit steckt, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.