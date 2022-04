Anders als Flüchtlinge etwa aus Afghanistan oder Syrien kommen viele Ukrainer bei Bekannten, Verwandten oder anderen hilfsbereiten Privatpersonen unter. Der Gemeinde- und Städtebund warnt davor, dass mit Geflüchteten belegte Ferienwohnungen mit Beginn der Saison zunehmend wieder für die Unterbringung von Touristen gebraucht würden. In der Pfalz scheint das allerdings kein Problem zu sein.

Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten, verteilen sich in Rheinland-Pfalz regional sehr unterschiedlich. Das liegt daran, dass viele von ihnen auf eigene Initiative oder dank der Hilfe privater Initiativen das Land erreichen und deshalb auch privat unterkommen. Das sagte David Profit (Grüne), Staatssekretär im Integrationsministerium, am Donnerstag im Integrationsausschuss in Mainz.

Folglich kommen umso mehr Geflüchtete in eine Kommune, je mehr Verbindungen es dort in die Ukraine gibt. Das wiederum müsse bei der Weiterverteilung der vom Bund zugewiesenen Flüchtlinge und bei der Verteilung von Geld berücksichtigt werden, so Profit. Ähnlich sehen das die kommunalen Spitzenverbände, der Gemeinde- und Städtebund etwa warnte vor zunehmenden Schwierigkeiten bei der Unterbringung, trotz großer Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Sprecherin Agneta Psczolla verwies darauf, dass ein Teil der bereitgestellten Unterkünfte Ferienwohnungen oder Gästezimmer seien. Diese stünden teils mit Beginn der Saison nicht mehr zur Verfügung, weil sie von Gästen gebucht seien.

Pfälzer Städte: „Keine Probleme“

Den größeren Städten in der Pfalz sind solche Probleme bisher nicht bekannt. „Wir als Stadt haben so gut wie keine Flüchtlinge in Ferienwohnungen untergebracht“, heißt es aus Kaiserslautern. Die Stadt Speyer hat nach eigener Auskunft zwei Ferienwohnungen langfristig für Geflüchtete angemietet. Der Saisonbeginn ändert daran also nichts. Zudem sei in den Gemeinschaftsunterkünften noch Platz, und ab Mitte Juni werde ein neues Krankenhaus fertig, das weitere Unterbringungsmöglichkeiten biete. In Zweibrücken seien von Privatpersonen rund 70 Wohnungen angeboten worden, so die Stadt; wenn es zeitliche Befristungen gebe, seien diese klar kommuniziert und würden bei der Planung berücksichtigt.

Frankenthal und Ludwigshafen haben keine touristischen Unterkünfte angemietet. Ebenso Landau: Die Stadt bringe Geflüchtete nur in regulären Wohnungen unter, teilt die Verwaltung mit. Außerdem sei ein schon länger leerstehendes Hotel für diesen Zweck nutzbar – und, wenn alle Stricke reißen, auch das Gebäude der ehemaligen PVA-Druckerei, in dem allein vorübergehender Wohnraum für bis zu 150 Menschen geschaffen werden könne.