Zu einem versuchten Tötungsdelikt ist es nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Dienstag in Ohmbach (Kreis Kusel) gekommen. Demnach sind kurz nach Mitternacht auf der Hauptstraße des Ortes ein 24-Jähriger und ein 31-Jähriger in Streit geraten. Dabei habe der Jüngere dem Älteren schwere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt. Inzwischen schwebe der 31-Jährige, der in einem Krankenhaus notversorgt wurde, nicht mehr in Lebensgefahr. Der 24-Jährige, der festgenommen wurde, zog sich selbst leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Die Hintergründe der Tat sind nach Polizeiangaben noch völlig unklar. Wir berichten weiter.