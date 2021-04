Klingenmünster. Ein 24-Jähriger soll am Dienstagnachmittag versucht haben, vor einer Bankfiliale in Klingenmünster auf einen 30-Jährigen einzustechen. Darüber informierten die Staatsanwaltschaft Landau und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden.

Die beiden Männer sollen sich demnach am Dienstag gegen 16.30 Uhr vor einer Bankfiliale in der Straße Im Stift getroffen haben und dabei in Streit geraten sein. Im Verlauf des Streites soll der Tatverdächtige mit einem Messer in Richtung des Oberkörpers des 30-Jährigen gestochen haben. Diesem gelang es jedoch, den Messerangriff abzuwehren, wobei er leichte Verletzungen an der Hand erlitt.

Der Beschuldigte flüchtete laut Staatsanwaltschaft und Polizei anschließend vom Tatort. Die sofort eingeleitete Suche war erfolgreich, der Tatverdächtige konnte am späteren Abend festgenommen werden.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Am Mittwoch wurde der 24-Jährige dem Haftrichter in Landau vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf dauern an. Zeugen, die den Vorfall vor der Bankfiliale beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.