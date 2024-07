Wer hat von wo aus was wohin geworfen? Die Wurfgeschosse – volle Flaschen, Gurkenglas, Getränkedosen – spielen eine wesentliche Rolle bei einem Prozess am Kaiserslauterer Landgericht: Vor der Jugendkammer muss sich seit Mittwoch ein 18-Jähriger wegen versuchten Totschlags an zwei Polizeibeamten verantworten.

Mehr zum Thema lesen Sie hier