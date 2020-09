Am Freitagabend hat ein Unbekannter eine 64-jährige Haßlocherin beim Geldabheben in der Haßlocher VR-Bank in ein Gespräch verwickelt. Die Polizei geht von einem Betrugsversuch aus, einem Fall des sogenannten „Soulder-Surfening“ – was in etwa mit „über die Schulter schauen“ übersetzt werden kann. Wie bei solchen Fällen üblich hatte der Unbekannte die 64-Jährige während des Geldabhebens angesprochen: Angeblich würden sich noch Scheine im Ausgabefach befinden, sie solle nochmals den Automaten bedienen. Die Haßlocherin schöpfte laut Polizei Verdacht und brach den Vorgang ab, ein Schaden sei ihr bisher nicht entstanden. Der Unbekannte habe zwei 20-Euro-Scheine zurückgelassen, die nun spurentechnisch untersucht werden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise (06324/9330). Der Unbekannte sprach Englisch, wird als Südländer beschreiben, etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß mit lockigen Haaren. Während des Vorfalls trug er einen Mundschutz.