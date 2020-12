Ohne Beute flüchtete am Dienstag, 29. Dezember, ein bislang unbekannter Mann nach einem versuchten Raubüberfall auf den Edeka-Markt in der Alzeyer Straße in Worms. Laut Polizei betrat der etwa 30 bis 40 Jahre alte, etwa 1,60 Meter große Mann noch vor der Öffnung den Laden und forderte unter Vorhalt einer Waffe – vermutlich einer Pistole, möglicherweise auch einer Plastikkopie – Geld von einer Angestellten. Nachdem diese ihm kein Geld herausgab, flüchtete er zu Fuß in Richtung Pfeddersheim. Die Angestellte blieb unverletzt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Mann nicht entdeckt werden. Er soll laut Beschreibung dunkel bekleidet gewesen sein mit Jeans und Wollmütze. Auf der Oberbekleidung soll ein „Nike“-Emblem aufgedruckt gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Worms bittet um Hinweise unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.