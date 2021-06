Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag versucht, in ein Juweliergeschäft in der Neustadter Hauptstraße einzubrechen. Laut Polizei wollten sie gegen 2.30 Uhr mit einem Gullydeckel eine Schaufensterscheibe einschlagen. Die Scheibe wurde zwar beschädigt, ging aber nicht zu Bruch, sodass die Täter keine Beute machen konnten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der Juwelier schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.