Am heutigen Sonntag versuchten bisher unbekannte Täter in ein Weingut in der Gerolsheimer Hauptstraße einzubrechen, das teilte die Polizei Grünstadt mit. Die Täter seien über ein aufgehebeltes Fenster in das Weingut eingestiegen. Als der Inhaber das Gut betrat, seien sie geflüchtet. Eine am Tatort zurückgelassene Taschenlampe sei zur Spurensuche sichergestellt worden. Gestohlen haben die Täter nach ersten Erkentnissen nichts.