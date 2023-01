Zu einem versuchten Einbruch in ein Einkaufszentrum ist es in der Nacht zum Freitag in Bobenheim-Roxheim gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verursachten die Unbekannten dabei einen Schaden von rund 500 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei um eine Vorbereitung für eine Geldautomatensprengung gehandelt hat.