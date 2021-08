Im Fall einer versuchten Vergewaltigung sucht die Polizei in Sankt Ingbert nach möglichen Zeuginnen. Opfer der Tat ist laut Polizei eine 13-Jährige, Tatort das Waldgebiet oberhalb des Friedhofs im Sankt Ingberter Ortsteil Oberwürzbach. Dort habe das Mädchen zwischen 15.30 und 16.15 Uhr mit dem 15 Jahre alten Tatverdächtigen auf einer Parkbank gesessen. Mehrere Spaziergängerinnen seien in dieser Zeit vorbeigelaufen, darunter eine 20 bis 30 Jahre alte Frau, die den Arm in einer Schlinge getragen habe; bei ihr sei eine weitere Frau in etwa dem gleichen Alter gewesen, die einen Hund dabeigehabt habe. Insbesondere diese beiden Frauen könnten möglicherweise Angaben zu der Tat machen, so die Polizei.

Der 15-Jährige sei als Tatverdächtiger eindeutig identifiziert, es handele sich um eine „flüchtige Internetbekanntschaft“ des Mädchens.