Zwei Männer mussten am Sonntagmorgen nach einem Streit in Germersheim wegen Stichverletzungen in der Klinik behandelt werden. In der Folge hatten Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizei Ludwigshafen Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Nun konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden, heißt es in einer Pressemitteilung von Freitagmorgen.

Es handelt sich um einen 19- und einen 29-Jährigen aus Germersheim. Gegen die Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachtes des versuchten Totschlages und der gefährlichen Körperverletzung erlassen.

Die Männer wurden am 31. März vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Landau vorgeführt. Dieser setzte die Untersuchungshaftbefehle in Vollzug. Die Beschuldigten kamen anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten.

Die Ermittlungen zum Tatablauf und zur Motivlage dauern an.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.