Ein 39 Jahre alter Mann aus Neunkirchen hat einen 23-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Nun sitzt der Täter wegen versuchter Tötung in Untersuchungshaft.

Von Patrick Göbel

Der 23-Jährige sei am Donnerstagabend gegen 22 Uhr mit einer Angehörigen auf dem Heimweg gewesen. Er parkte sein Auto in der Langenstichstraße in der Nähe des Oberen Marktes. Nachdem die beiden aus dem Auto ausgestiegen waren, seien sie grundlos von dem 39-Jährigen angepöbelt und beleidigt worden. Anschließend bedrohte der Täter ihn laut Polizei sogar mit dem Tod. Danach ging der Täter mit einem Messer auf ihn los. Der 23-Jährige konnte die Attacke zwar abwehren, zog sich dabei aber schwere Verletzungen zu. Danach flüchtete der Angreifer, konnte aber von der Neunkircher Polizei noch in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Die Ermittler interessieren sich laut Polizei besonders für eine Gruppe von vier Männern. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Entweder beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681 9622133, oder bei der Neunkircher Polizei. Die Telefonnummer ist 06821 2030.