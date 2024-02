Die Polizei hat Gebäude, die sich in der Nähe eines Geldautomaten in der Oberen Hauptstraße in Steinfeld befinden, am Donnerstagmorgen evakuiert. Zudem hat sie die Obere Hauptstraße und die Bahnhofstraße gesperrt. Zeugen hatten gegen 4 Uhr gemeldet, dass verdächtige Personen sich an der Bank aufhalten. Nach ersten Überprüfungen haben die Personen sich am Geldautomaten zu schaffen gemacht. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Sprengstoff im Spiel war, wurden die umliegenden Gebäude vorsorglich geräumt.