Die Polizei hat Gebäude, die sich in der Nähe eines Geldautomaten in der Oberen Hauptstraße in Steinfeld befinden, am Donnerstagmorgen evakuiert. Zudem hat sie die Obere Hauptstraße und die Bahnhofstraße gesperrt. Zeugen hatten gegen 4 Uhr gemeldet, dass vier bis fünf verdächtige Personen sich an der Bank aufhalten und anschließend mit einem dunklen Auto davonfuhren. Nach ersten Überprüfungen haben die Personen sich am Geldautomaten zu schaffen gemacht. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Sprengstoff im Spiel war, wurden die umliegenden Gebäude vorsorglich geräumt.

[Aktualisiert 11.05 Uhr] Mittlerweile haben Experten des Landeskriminalamts das Gebäude durchsucht. Dabei konnte kein Sprengstoff gefunden werden, sodass die Straßensperrungen wieder aufgehoben wurde, wie die Polizei mitteilt. Auch die Anwohner können zurück in ihre Wohnungen. Die Einsatzkräfte hatten vier Personen evakuiert, alle weiteren Anwohner waren zum Zeitpunkt der Räumung nicht zu Hause.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Die Fahndung nach den verdächtigen Personen läuft weiter. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 9632773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.