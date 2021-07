Noch ist unbekannt, wer am Mittwochnachmittag, 30. Juni, eine Brandstiftung am hölzernen Eingangsportal der protestantischen Christuskirche am Ohligberg in Homburg-Schwarzenacker begangen hat. Die Polizei ermittelt gegen unbekannt: Jemand habe das untere Drittel der Kirchentür Art in Brand gesetzt. Die Christuskirche war aufgrund des Feuers vollständig verraucht und musste von der Feuerwehr Homburg mithilfe eines Gebläses entlüftet werden. Ob der Qualm im Innenraum der Kirche Schäden angerichtet hat, wird derzeit noch geprüft. Zunächst hatte sich am Boden des doppelflügeligen, hölzernen Portals ein Schwelbrand entwickelt. An der Tür entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg unter Telefon 06841/1060 in Verbindung zu setzen.