Sergio Perez hat das Formel-1-Rennen in Singapur gewonnen. Der Mexikaner siegte beim Nacht-Grand-Prix am Sonntag vor dem Ferrari-Star Charles Leclerc. Damit wurde die WM-Entscheidung um mindestens eine Woche hinausgezögert. Weltmeister Max Verstappen belegte auf dem engen Stadtkurs im Red Bull nur den siebten Platz und konnte seine erste Chance zum vorzeitigen Titelgewinn nicht nutzen. Die nächste Möglichkeit bietet sich dem 25 Jahre alten Niederländer bereits in einer Woche im japanischen Suzuka.

Den dritten Platz belegte Leclercs Teamkollege Carlos Sainz. Der fünfmalige Singapur-Sieger Sebastian Vettel steuerte seinen Aston Martin bei seinem letzten Auftritt in der asiatischen Metropole vor seinem Karriereende auf Rang acht. Mick Schumacher kam im Haas-Rennwagen als 13. ins Ziel.