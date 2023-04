Weltmeister Max Verstappen hat den turbulenten Großen Preis von Australien gewonnen und Red Bull den dritten Sieg im dritten Rennen der Formel-1-Saison beschert. Der Niederländer setzte sich am Sonntag in Melbourne vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes und Fernando Alonso im Aston Martin durch.

Zwei Rennunterbrechungen

In der Schlussphase sorgten die schon zweite Rennunterbrechung, ein stehender Neustart und dann die insgesamt dritte Rote Flagge in der vorletzten Runde wegen zahlreicher Unfälle für einiges Durcheinander. Das Feld absolvierte anschließend noch eine weitere Runde hinter dem Safety Car, dann folgte die karierte Flagge. Verstappens Teamkollege Sergio Perez, der vermeintlich schärfste WM-Rivale des Titelverteidigers, musste vom Ende des Feldes starten und wurde letztlich Fünfter. Verstappen führt das Gesamtklassement nach seinem zweiten Saisonsieg nun souverän an. Nico Hülkenberg wurde Siebter, er holte damit sein bestes Ergebnis nach dem Comeback in der Königsklasse und erstmals Punkte für das Haas-Team.