Nachdem bei den sogenannten „Corona-Kontrollen“ am vergangenen Wochenende eine hohe Anzahl von Verstößen gegen die Maskenpflicht festgestellt wurde, setzt die Polizei in der Westpfalz auch an diesem Wochenende die Kontrollen fort.

Den Beamten zufolge werde insbesondere kontrolliert, ob sich die Menschen an das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den vorgeschriebenen Bereichen (zum Beispiel in Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr) sowie an die Einhaltung des Mindestabstands und der Kontaktbeschränkungen halten. Ebenso werde die Schließung von Gaststätten überprüft – dies alles mit dem Ziel, die Verbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen und Neuinfektionen zu reduzieren.

Ansprechpartner für die Bürger

„Wir wollen auch in dieser schwierigen Situation für die Bürgerinnen und Bürger Ansprechpartner sein“, sagt Polizeidirektor Ralf Klein. Das gelte sowohl für die Einsatzkräfte, die draußen unterwegs sind und „vor Ort“ für Hinweise und Fragen ansprechbar sind, es gelte aber auch für die Erstattung von Anzeigen oder das Melden von möglicherweise strafbarem Verhalten. Dies könne kontaktlos erfolgen, indem man bei „seiner“ nächsten Polizeidienststelle anruft oder die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz nutzt - zu finden im Internet unter: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/