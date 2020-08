Zwei Straßenbahnen haben sich am Mittwochnachmittag in der Mannheimer Innenstadt beim Vorbeifahren gestreift. Wie die Polizei weiter mitteilt, ist nach den derzeitigen Erkenntnissen niemand verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Paradeplatzes. Laut Polizei ist der Straßenbahnverkehr zum Erliegen gekommen. Wie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft informierte, wird der Bahnverkehr über die Ringe um die Innenstadt geleitet. Laut RNV waren die Linien 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 9 und 15 betroffen. Sie fahren wieder regulär, jedoch gibt es aktuell noch Verspätungen.