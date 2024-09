In Otterstadt kam es am Montagnachmittag ab etwa 15 Uhr für rund eineinhalb Stunden zu Druckschwankungen und Versorgungsunterbrechungen im Trinkwasserleitungsnetz. Das teilte der Zweckverband für Wasserversorgung Pfälzische Mittelrheingruppe mit. Grund für den Ausfall war ein Wasserrohrbruch. „Es wird vermutet, dass der Rohrbruch an der Verbindungsleitung zwischen K13 Waldsee und Ortseingang Otterstadt ist“, hieß es von der Verbandsgemeindeverwaltung Rheinauen. Monteure waren vor Ort. Der betroffene Bereich sei vom Netz abgetrennt und die Versorgung über einen anderen Weg gesichert worden, informierte Werkdirektor Wolfgang Engler auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Die Ursache für den Rohrbruch ist noch unklar. Bürgerinnen und Bürgern in Otterstadt wird empfohlen, das Wasser nach der Versorgungsunterbrechung kurz laufen zu lassen, damit die Leitungen und Hähne gespült werden.