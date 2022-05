Polizistenmorde: Anklage erhoben

Im Fall der Polizistenmorde im Kreis Kusel hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Gegen wen und gegen wen nicht. Zum Artikel

Weitere Kita-Streiks

Auch in dieser Woche müssen Eltern mit Warnstreiks in Kitas rechnen. In der Pfalz sind mindestens zehn Städte und Gemeinden betroffen. Zum Artikel

Blutspender dringend gesucht

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat zu Blutspenden aufgerufen, um eine ungewöhnlich große Versorgungslücke zu füllen. Bliebe der Nachschub weiterhin auf niedrigem Niveau, müssten in den Krankenhäusern Operationen verschoben werden, warnt das Rote Kreuz. Zum Artikel

Am Limit

Jeder dritte pflegende Angehörige fühlt sich überfordert. Zum Artikel

Streit mit tödlichem Ausgang

Ein 24-Jähriger hat in Ludwigshafen einen 32-Jährigen mit einem Messer erstochen. Zum Artikel

Klinikbrände in der Südpfalz

Erst brannte es vor dem Krankenhaus in Bad Bergzabern, wenige Tage später an der Asklepiosklinik Kandel. Nun hat die Staatsanwaltschaft Landau Anklage gegen einen 43-Jährigen erhoben. Und es gibt erste Hinweise auf das Motiv. Zum Artikel

Maimarkt-Turnier: Pferd eingeschläfert

Ein schwerer Sturz kostete am Montag einem Pferd beim Mannheimer Maimarkt-Turnier das Leben. Zum Artikel