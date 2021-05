Das erste halbe Geschäftsjahr der Mannheimer MVV Energie AG war am 31. März Geschichte – wird aber nicht so schnell vergessen sein. Denn trotz Pandemie steigerte der börsennotierte Versorger sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis. Weil zudem die Corona-Krise aufgrund der fortschreitenden Impfkampagne langsam an Bedrohlichkeit zu verlieren scheint, hebt das Unternehmen seinen Ausblick für das volle Geschäftsjahr 2020/21 (30. September) an: Im Vorjahresvergleich geht der Konzern nun von einem deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses – im Geschäftsjahr 2019/20 hatte die MVV ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 233 Millionen Euro erreicht – und einer moderaten Steigerung des Umsatzes (2020: 3,5 Mrd Euro) aus. Vorausgesetzt, es gibt bis dahin keine coronabedingten Rückschlägen mehr, die sich auf den Geschäftsverlauf auswirken.