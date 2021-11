Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat im Streit mit Jochen Kientz einen weiteren Schritt gemacht. Mit Datum vom Mittwoch hat der Klub dem Sportlichen Leiter fristlos gekündigt. Zuvor war der Ex-Profi freigestellt. „Die Situation hat sich dadurch geändert, wir werden eine Kündigungsschutzklage einreichen“, reagierte Kientz-Anwalt Christoph Schickhardt gegenüber der RHEINPFALZ auf die Kündigung seines Mandanten. „Ich kann das bestätigen, möchte mich aber zu der gesamten Thematik wie gehabt nicht äußern“, erklärte SVW-Geschäftsführer Markus Kompp.

In der vergangenen Woche hatten die Mannheimer den Sportlichen Leiter freigestellt, zunächst wurden dazu keine Gründe genannt. Am Dienstag während einer Fan-Fragerunde hatte Klub-Präsident und Mäzen Bernd Beetz sich zu den Gründen der Freistellung, aus der jetzt eine Kündigung wurde, geäußert. „Stillschweigen hin oder her, mir platzt jetzt der Kragen. Ein Coronatest wurde verschwiegen. Mitarbeiter wurden angewiesen, die Geschäftsleitung nicht zu informieren. Das war ein ganz klarer Verstoß, da konnte der Aufsichtsrat nicht anders reagieren“, sagte Beetz.

Der renommierte Sportrechtler Schickhardt verwies darauf, dass weder im Schreiben der Freistellung noch bei der jetzt erfolgten fristlosen Kündigung ein Grund für den Schritt genannt wurde. „Wir kennen die Vorwürfe nur aus den Medien“, so Schickhardt. Durch die jetzt erfolgte Kündigung und die in Aussicht gestellte Kündigungsschutzklage ist der Klub nun juristisch in der Pflicht, Beweise vorzulegen. Schickhardt: „Die Situation hat sich nun völlig verändert.“