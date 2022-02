In der Verbandsgemeinde Edenkoben ist zum wiederholten Male innerhalb von wenigen Tagen ein Gewässer verschmutzt worden. Nach Angaben der VG-Verwaltung ist Dieselkraftstoff in den Modenbach in Höhe des Wasserspielplatzes in Edesheim gelangt. Bürger hatten die Verfärbung bemerkt und die Verwaltung alarmiert. Der Fall werde von der Kriminalpolizei bearbeitet, es wurden Wasserproben entnommen. Kürzlich war der Triefenbach bei Edenkoben verschmutzt worden. Dort waren Farbreste ins Gewässer gelangt, für den der Verantwortliche gefunden werden konnte. Die Verwaltung bittet um Hinweise unter Telefon 06323 959137 oder per E-Mail an umwelt@vg-edenkoben.de. Die Polizei ist unter Telefon 06323 9550 erreichbar.