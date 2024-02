Was tun, wenn der Enkel verschwunden ist? Hinter der Front, in den Händen der Russen. Die Ukrainerin Ludmilla Siryk hat sich auf den Weg gemacht und Sascha nach Hause geholt. Vier Länder hat sie durchquert, um den Jungen am Ende in ihre Arme schließen zu können. Ein Glücksfall. Denn von den 19.500 Kindern, die seit Kriegsbeginn verschleppt wurden, sind bislang nur 388 zurückgekehrt. Wie es Sascha ergangen ist, lesen Sie hier