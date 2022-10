Flutnacht: Lewentz’ Ministerium gab Bericht nicht weiter

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat am Sonntag eingeräumt, dass es den am Wochenende bekannt gewordenen Einsatzbericht der Polizeihubschrauberstaffel aus der Flutnacht im Ahrtal dem Untersuchungsausschuss zunächst nicht vorgelegt hat. Bleibt die Frage: Warum? Zum Artikel - RHEINPFALZ-Redakteurin Karin Dauscher kommentiert die Entwicklung und geht nicht nur mit Lewentz, sondern auch mit seiner Chefin Malu Dreyer hart ins Gericht: Zum Artikel

Hochwasser-Übung am Rhein: So realistisch ist die Katastrophe

Überflutete Häuser und Straßen, zerstörtes Hab und Gut sowie drohende Schäden in Milliardenhöhe – im Falle eines katastrophalen Hochwassers am Oberrhein geht es um die Sicherheit von rund 700.000 Menschen. Eine Übung in der Pfalz brachte am Wochenende wertvolle Erkenntnisse für den Ernstfall. Zum Artikel

Geflüchtete: Unterbringung in Hallen?

Fast 1200 Flüchtlinge aus aller Herren Länder sind aktuell von der Stadt in Ludwigshafen untergebracht. Kommen weiter so viele wie bisher, gerät die Stadt in Schwierigkeiten. Zum Artikel

Lkw fährt in Gegenverkehr – Eine Tote

Ein Lkw ist am Samstag auf der B10 in Richtung Zweibrücken aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gefahren und dort mit zwei Transportern zusammengeprallt. Eine junge Frau kostete der Unfall das Leben. Zum Artikel

Straßenbahn in Rheingönheim durch Sabotage entgleist: 300.000 Euro Schaden

Vermutlich mehrere Jugendliche haben am Samstagabend eine Straßenbahn in Rheingönheim entgleisen lassen. Der Schaden ist riesig. Zum Artikel

Energie: Warum Braunkohle der Welt schadet

Um das Klima zu retten, müssten 88 Prozent der bekannten weltweiten Braunkohlevorräte im Boden bleiben. Das bedeutet auch für die Energieversorgung in Deutschland ein großes Umdenken. Zum Artikel

Ohne Qual kein Erfolg: Warum Sport schmerzhaft sein muss

Beim Ironman auf Hawaii überwinden Athleten derzeit wieder alle Schmerzgrenzen. Macht das Spaß? Ein Gespräch mit dem Sportpsychologen Markus Gretz über schönes Leiden, den Reiz der Belohnung, die Sucht nach körperlichen Qualen – und rosafarbene Elefanten. Zum Artikel

Sparen mit der RHEINPFALZ: Der eigene Obstsaft schmeckt am besten

Kiloweise Äpfel gesammelt, aber schon genug Apfelmus eingekocht? Dann ist der eigene Apfelsaft vielleicht eine Option. Wie das „Saftomobil“ funktioniert und wie man am besten an günstigen Saft kommt. Zum Artikel