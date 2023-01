[Aktualisierung 15.49 Uhr] Bei einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus in Zeiskam sind laut Feuerwehr drei Menschen verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden; anfangs war von nur zwei Verletzten die Rede. Die Feuerwehr wurde laut Wehrleiter Lothar Groth am Donnerstag gegen 23.45 Uhr alarmiert. Zunächst sei man wegen eines Brandes zu dem zweistöckigen Haus in die Kirchgasse gerufen worden. Vor Ort habe sich jedoch herausgestellt, dass es in der Wohnung im Obergeschoss nicht gebrannt, sondern „nur“ eine Verpuffung gegeben hat bei dem Versuch, Gasflaschen anzuschließen.

An der Adresse sind insgesamt 19 Personen gemeldet, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Groth ergänzte, dass von diesen 16 im Haus waren. Drei davon kamen wegen ihrer Verletzungen ins Krankenhaus. Die Übrigen wurden übergangsweise im Feuerwehrgerätehaus in Zeiskam vom DRK Bellheim betreut. Alle hätten noch in der Nacht Unterschlupf bei Bekannten und Verwandten gefunden. Laut Groth ist das Haus vermutlich bis auf Weiteres unbewohnbar. Da sich die Decke zum Dach gelüpft habe, ein Riss in der Decke und eine Wand im Haus eingestürzt seien, sei noch zu ermitteln, ob das Haus renoviert werden kann oder abgerissen werden muss. Wegen der Statik, sprich, ob das Haus einsturzgefährdet ist, seien noch in der Nacht das Technische Hilfswerk mit vier Mann angerückt und ein Statiker. Es habe jedoch nichts abgestützt werden müssen. Ungeachtet dessen habe die Polizei ein Betretungsverbot für das Haus verhängt. Den Sachschaden konnte Groth noch nicht beziffern. Nach seinen Angaben waren neben Feuerwehren aus Bellheim und Zeiskam, die mit 30 Leuten und fünf Fahrzeugen vor Ort waren, auch Polizei und Rettungsdienst im Einsatz, der bis gegen 2.30 Uhr am Freitagmorgen dauerte.