18 Personen mussten in Ludwigshafen nach einer Verpuffung in der Nacht von Montag auf Dienstag in Sicherheit gebracht werden. Wie die Feuerwehr in Ludwigshafen mitteilt, wurde sie gegen 2 Uhr in die Kurze Straße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof gerufen und fand eine leichte Rauchentwicklung aus einem Keller vor.

Wand eingestürzt

Der Brand im Keller konnte gelöscht werden. Doch aufgrund der Verpuffung stürzte eine Wand am Kellerabgang ein. Eine Tür zum Innenhof wurde ebenfalls durch die Verpuffung komplett nach außen gedrückt.

Polizei ermittelt

Verletzt wurde bei der Verpuffung niemand, teilt die Feuerwehr mit. Die 18 Bewohner des Hauses sind im nahegelegenen Fitnessstudio betreut worden und konnten gegen vier Uhr in ihre Wohnungen zurück.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Schadensursache aufgenommen.