Unbekannte haben am Montagabend gegen 19 Uhr einen Gegenstand, offenbar einen Stein, an die Frontscheibe einer S-Bahn in Worms geworfen. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei niemand verletzt. Die S-Bahn sechs wurde etwa 500-800 Meter vor dem Wormer Hauptbahnhof von dem Gegenstand getroffen und beschädigt. Nach Angaben der Polizei häufen sich in diesem Bahnabschnitt momentan ähnliche Vorfälle.

Die Bundespolizei Kaiserslautern ermittelt und bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der 0631 34073 1006 zu melden.