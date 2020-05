Ein Einfamilienhaus in Mannheim hat am frühen Samstagmorgen gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, hatten Passanten gegen 2 Uhr gemeldet, dass ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Vollbrand stehe. Die eingesetzte Feuerwehr habe das Feuer zwar zügig löschen können, zahlreiche Glutnester hätten jedoch auch umfangreiche Nachlöscharbeiten gefordert.

Laub und Nadeln auf dem Hausdach

Eine genaue Brandursache konnte laut Polizei noch nicht ermittelt werden. Auf dem Dach des Hauses hätten sich trockene Nadeln und Laub von danebenstehenden Bäumen befunden, welche in Brand geraten seien. Wie die Polizei weiter mitteilt, entstand ein Gebäudeschaden von geschätzten 20.000 Euro. Aufgrund des eingedrungenen Löschwassers ist das Haus unbewohnbar. Die Ermittlungen der genauen Brandursache wurden aufgenommen.